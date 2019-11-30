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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Три великі державні об’єкти продано за більш ніж 100 млн грн – Гончарук

Україна продала три великі державні об’єкти, ведеться робота з продажу ще 415 об’єктів.

Три великі державні об’єкти продано за більш ніж 100 млн грн – Гончарук

Україна продала три великі державні об’єкти за 108,5 млн грн, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, за оптовий ринок у Броварах держава отримала 44,5 млн грн, що в 10 разів більше за стартову ціну в 4 млн грн.

Також було продано підприємство Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій за 3,5 млн грн. Це в 13 разів більше за стартову ціну, підкреслив Гончарук.

Окрім того, 100% державного пакету акцій АТ Україна Туристична перейшли новому власнику, який заплатив на третину дорожче за стартову ціну, додав прем’єр.

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У Кабміні повідомили, що нині ведеться робота щодо продажу 415 об’єктів із 500, які уряд нещодавно передав до Фонду державного майна України.

До слова, міністр розвитку економіки Тимофій Милованов повідомив, які об’єкти не підлягають приватизації.

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