Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.

Володимир Зеленський нагадав, що шість років тому жорстоке побиття студентів Беркутом сколихнуло все суспільство.

– Їх було небагато. Вони залишилися ночувати на Майдані не заради майбутніх портфелів чи мандатів, не для того, щоб заробити політичні бали чи дивіденди, а тільки заради одного – щасливого майбутнього для своєї країни.

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Володимир Зеленський також додав, що сьогодні майже не згадують імен безпосередніх учасників тих подій, що фактично змусили Україну прокинутися та стали відправною точкою великих перетворень.

– Де вони зараз? Чи залишились в Україні? Чи отримали після Революції Гідності можливість керувати країною та втілювати зміни? Наступного тижня я дуже хотів би зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року, – написав президент у Facebook.

Нагадаємо, 30 листопада 2013 року близько 4.00 ранку Беркут розігнав мітингувальників, на Майдані Незалежності, переважно студентів, які виступали проти непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.