30 листопада в Україні відзначають День працівників прокуратури. Привітайте близьких із нелегкою, відповідальною і суспільно важливою роботою.

День працівників прокуратури встановлено указом президента України у 2000 році з огляду на роль правоохоронців у зміцненні законності, захисту прав людини і громадянина, а також внесок працівників прокуратури у справу формування України як правової держави.

Факти ICTV пропонують долучитися до свята і написати близьким і знайомим СМС-привітання з День працівників прокуратури.

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Я твердо вірю, що ви будете продовжувати добросовісно працювати, служити своїй Батьківщині та її людям вірно та віддано. З днем працівників прокуратури!

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Ви глибоко розумієте свій обов’язок і проявляєте громадянську мужність, компетентність, спритність і доброчесність у своїй роботі. Продовжуйте в тому ж дусі! З днем працівників прокуратури!

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Ви гідно несете високу місію втілення справедливості, яку поклала на вас держава. Поки ви працюєте, громадяни можуть бути спокійними, що верховенство закону буде реалізовано. З днем працівників прокуратури!

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Сьогодні, як і в будь-який інший момент історії, служба прокуратури є важливою і ключовою ланкою в національній правоохоронній архітектурі. З днем працівників прокуратури!

Які ще свята будуть до кінця року, дивіться у нашому календарі професійних та неофіційних свят на 2019 рік.