У перший день зими в Карпатах почалися снігопади, які надали горам нових фарб.
1 грудня, у перший зимовий день, в Карпатах почало сніжити.
Гору Драгобат у Закарпатській області вже вкрило снігом. Наразі температура повітря тут становить близько 11° нижче нуля.
Також сніг у перший день зими зафіксували на горі Піп Іван в Івано-Франківській області.
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– Станом на 7.40 1 грудня 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 15° морозу, – повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
До слова, у першій половині грудня в Україні переважатиме тепла погода, з невеликими заморозками вночі.
Вже з 11 грудня українцям варто очікувати значного похолодання до 11-13° морозу і саме тоді в Україні мають початися снігопади.
Джерело: Snig.info, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото: Snig.info, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост