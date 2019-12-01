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Факти / Україна

Перший день зими: Карпати засипало снігом

У перший день зими в Карпатах почалися снігопади, які надали горам нових фарб.

Сніг в Карпатах

1 грудня, у перший зимовий день, в Карпатах почало сніжити.

Гору Драгобат у Закарпатській області вже вкрило снігом. Наразі температура повітря тут становить близько 11° нижче нуля.

Також сніг у перший день зими зафіксували на горі Піп Іван в Івано-Франківській області.

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– Станом на 7.40 1 грудня 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 15° морозу, – повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

  • Сніг в Карпатах
  • Сніг на горі Піп Іван
  • Сніг в Карпатах
  • Сніг на горі Піп Іван
Перший день зими: Карпати засипало снігом / 2 фотографии

До слова, у першій половині грудня в Україні переважатиме тепла погода, з невеликими заморозками вночі.

Вже з 11 грудня українцям варто очікувати значного похолодання до 11-13° морозу і саме тоді в Україні мають початися снігопади.

Джерело: Snig.info, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Snig.info, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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