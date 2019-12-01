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Факти / Україна / Суспільство

Півсотні українців не змогли вилетіти з Берліна – причина

49 громадян України не змогли вилетіти з аеропорту Шьонефельд (Берлін) за маршрутами авіакомпанії Wizz Air через великі черги на паспортному контролі.

Півсотні українців не змогли вилетіти з Берліна – причина

1 грудня 49 українців не змогли вилетіти до Києва та Львова з аеропорту Шьонефельд в Берліні через великі черги на паспортному контролі.

– Питання на користь українських громадян вдалось оперативно вирішити завдяки злагодженим діям співробітників консульського відділу посольства України у ФРН з поліцією та співробітниками аеропорту, − повідомили в посольстві.

Українці зможуть вилетіти за маршрутом 2 грудня.

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Задля уникнення подібних випадків у майбутньому консули радять прибувати до аеропорту з великим запасом часу, оскільки заходи безпеки щодо перевірки ручного вантажу вимагають ретельної перевірки.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp Airlines запустила прямі регулярні рейси зі Львова до ізраїльського міста Тель-Авів.

Джерело: посольство України в Берліні

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