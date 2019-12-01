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Факти / Україна

Погода в Україні на 1 грудня (КАРТА)

У перший день зими в Україну прийде похолодання і нічні морози.

Погода в Україні на 1 грудня (КАРТА)

У західних областях температура повітря вдень опуститься до -1°, вночі очікується до -4°.

У північних та центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть -2° вдень та -1-3° вночі.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

На сході країни температура вдень становитиме 0-2°, вночі до -2°.

У південних областях вдень до +5°, а вночі до -1°.

У Києві 1 грудня вдень температура становитиме до -1°, вночі стовпчики термометрів опустяться до -3°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.

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