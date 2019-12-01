Столичні правоохоронці наразі розшукують одного підозрюваного, який вчинив стрілянину на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської.

Прес-офіцер Шевченківського управління поліції столиці Анна Зуброва сказала, що підозрюваного у вчиненні стрілянини в центрі Києва уже розшукують.

Вона зазначила, що стріляла одна персона і саме її розшукують правоохоронці.

Зуброва додала, що наразі не може навести інші деталі, адже на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група Головного та Шевченківського управлінь поліції.

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Ім’я підозрюваного не називають. Правоохоронці збирають дані з усіх камер відеонагляду, які могли зафіксувати момент стрілянини.

Нагадаємо, стрілянина в Києві кваліфікується як замах на вбивство депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва. У місті ввели оперативний план Сирена для пошуку автомобіля, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це автомобіль Lexus.