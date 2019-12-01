Висловлювання голови Державної Думи Росії В’ячеслава Володіна про вихід областей зі складу України спрямовані проти територіальної цілісності країни.

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що провокаційні заяви Росії про вихід областей зі складу України спрямовані проти територіальної цілісності держави.

– Це продовження гібридної агресії РФ проти нашої держави, − сказав Боднар.

За його словами, Росія вкотре намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні.

– Російська спільнота в Україні має всі можливості для розвитку своєї національної ідентичності. Логічним є запитання — як забезпечені права українців в РФ, скільки шкіл має багатомільйонна українська громада в РФ?

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Він наголосив, що Росія системно знищує українську та кримськотатарську освіту на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму.

– Справжня мета заяви Володіна — це відволікти увагу світової громадськості від політики утисків і залякування Кремля на тимчасово окупованих територіях України, а також в середині Росії.

Треба, щоб правоохоронні органи України вивчили зазначені висловлювання російського чиновника на предмет порушення законодавства України. На мою думку, тягне на кримінал, − підсумував заступник міністра.