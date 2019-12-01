У листопаді 2019 року втрати проросійських окупантів на Донбасі склали 107 осіб.

У штабі ООС повідомили про втрати бойовиків, яких вони зазнали за період листопада 2019 року.

За інформацією розвідки ООС, загалом російські окупаційні війська втратили 107 осіб.

41-го бойовика було знищено, іще 66 – санітарні втрати ворога.

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– У разі загрози життю та здоров’ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику, – повідомили у штабі ООС.

До слова, голова ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що у Тристоронній контактній групі триває обговорення щодо нових ділянок для розведення сил і засобів від лінії розмежування.

Проте він вважає, що повністю ситуація з відведенням військ проясниться лише після нормандського саміту, який відбудеться 9 грудня у Парижі.