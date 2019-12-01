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Факти / Україна / Політика

Зеленський і Путін обов’язково проведуть зустріч – Пєсков

Переговори президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна мають обов’язково відбутися.

Зеленський і Путін обов’язково проведуть зустріч – Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що формат зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна під час зустрічі нормандської четвірки має стати відомим ближче до самого саміту.

Він вважає, що лідерам країн так чи інакше вдасться виокремити час і поспілкуватися.

– У випадку Зеленського і Путіна це набагато важливіше, ніж антураж зустрічі. Яким буде антураж, яким буде формат, напевне про це буде досягнуто домовленості вже ближче до самої зустрічі, – сказав Пєсков.

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Прес-секретар президента РФ додав, що лідери країн можуть обговорити ключові проблемні питання, які виникли між країнами, і знайти шляхи до їх вирішення.

Раніше Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін під час зустрічі “на полях” нормандського саміту можуть порушити питання транзиту газу через Україну.

Джерело: ТАСС

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