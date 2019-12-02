У ЗМІ з’явилися фото підозрюваного у вбивстві 3-річного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.
З’явилися знімки одного з підозрюваних у вбивстві 3-річного сина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва.
На кадрі один із підозрюваних, який залишає хостел через хвилину після пострілу.
Раніше у поліції розповіли, що зловмисники стріляли із номера №310 хостелу Fire Inn.
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У стрілянині підозрюють Андрія Лавергу та Олексія Семенова (1999 та 2000 року народження).
Вони орендували номер на ім’я Стрельникова Олега Володимировича, паспорт якого вважається втраченим ще з 2017 року.
Нагадаємо, стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської завершилася вбивством 3-річного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва.
Стріляли з будинку. На місці були знайдені докази, зокрема коробка, яку використовують, щоб не втратити гільзу та сам пістолет – карабін калібру 7,62.
Основними версіями вбивства є фінансово-економічна діяльність В’ячеслава Соболєва, минула професійна діяльність, сімейно-побутові проблеми.