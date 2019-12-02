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Факти / Україна

ГПУ провела обшук в одеському аеропорті

Генпрокуратура провела обшуки у Міжнародному аеропорті Одеса у справі за фактом заволодіння коштами.

ГПУ провела обшук в одеському аеропорті

Генеральна прокуратура провела обшук у кримінальних провадженнях за фактами заволодіння коштами КП Міжнародний аеропорт Одеса.

– Процесуальні дії провели в межах кримінального провадження за фактами заволодіння коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах службовими особами підрядних організації за договорами проведення ремонтних робіт на території аеропорту, – йдеться у повідомленні.

Обшуки провели співробітники Головного контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки на території аеропорту, а також в офісах підприємств-підрядників одеського аеропорту.

Слідство вважає, що підрядники з ремонну, діючи через схему завищення обсягів та вартості виконаних робіт, незаконно заволоділи грошима комунального підприємства на суму понад 11 млн грн.

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Під час обшуків на території авіапідприємства та в офісних приміщеннях фігурантів справи правоохоронці вилучили печатки, документацію та електронні носії, що містять інформацію щодо проведення незаконних фінансово-господарських операцій.

Також було вилучено оригінали договорів, актів прийому виконаних робіт та інших документів щодо проведених господарсько-фінансових операції.

Раніше у аеропорті Бориспіль поліція виявила гранату в багажі пасажира.

Джерело: ГПУ

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