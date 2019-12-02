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Факти / Україна

Кабмін змінить керівництво Нафтогазу та Укренерго – Оржель

Міністр енергетики Олексій Оржель підтвердив плани Кабміну щодо зміни керівництва стратегічних компаній, зокрема Нафтогазу та Укренерго.

Кабмін змінить керівництво Нафтогазу та Укренерго – Оржель

Олексій Оржель під час прес-конференції повідомив, що вже ухвалено політичне рішення про зміну керівництва і початок конкурсів для всіх стратегічних компаній.

Замінять не тільки керівників компаній, а й оновлять їхні наглядові ради.

Олексій Оржель також додав, що чинні керівники за бажання зможуть взяти участь у відповідних конкурсах на посади.

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До слова, раніше Кабінет міністрів розпорядженням №1122-р від 27 листопада 2019 року вже звільнив президента державного підприємства Енергоатом Юрія Недашковського.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що у міністрів є час до кінця року, щоб показати результат. Інакше, доведеться прощатися.

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