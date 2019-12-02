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Факти / Україна

Максимум 30% з одного джерела: Зеленський доручив переглянути постачання нафти і газу

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити різноманітність джерел постачання основних енергоносіїв.

Транзит газа

На сайті глави держави з’явився указ №874, яким вводиться в дію рішення РНБО Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки.

Згідно із зазначеним рішенням, Кабінет міністрів повинен до 1 липня 2020 року відпрацювати питання диверсифікації джерел і маршрутів постачання нафти, нафтопродуктів, газу, антрацитових марок і вугілля.

Постачання з одного джерела не повинні перевищувати 30% від загальних обсягів.

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Також уряд повинен розробити заходи щодо нейтралізації впливу обмежень Росії на українську економіку та організувати перевірки щодо дотримання в 2017-2019 роках вимог, що стосуються видобутку, постачання і реалізації вугілля та природного газу.

Крім того, указ скасовує доручення Нафтогазу подавати в міжнародний арбітраж, якщо РФ відмовиться поставляти газ за зниженою ціною, яка діяла у лютому-березні 2014 року.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що може порушити питання транзиту газу під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на нормандському саміті.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Dreamstime

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