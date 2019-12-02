Уряд веде роботу над тим, щоб знизити тарифи на опалення наполовину вже наступної зими.

Президент Володимир Зеленський записав звернення до громадян, під час якого розповів про ситуацію з платіжками за опалення.

За його словами, вже знайдено рішення, яке має дозволити зменшити тарифи на тепло приблизно наполовину наступної зими.

Для цього розробляють окрему програму, інформацію про яку оприлюднять пізніше.

Читайте: Зеленський допускає розмову з Путіном щодо транзиту газу в Парижі

Глава держави додав, що уряд веде роботу над тим, щоб зменшити ціну на газ, попри ухвалення програми Гарантована ціна на газ.

– Потім у нас була зустріч з урядом на Банковій щодо тарифів. Ми працюємо, щоб цієї зими було зниження, були зменшені платіжки за опалення, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 2 грудня з’явилося відеозвернення Володимира Зеленського, в якому він розповів про нормандську зустріч, затримання Вадима Альперіна та багато іншого.

Відео: Зе!Президент