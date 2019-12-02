1 грудня скоєно замах на депутата В’ячеслава Соболєва, під час якого було вбито його сина від третьої дружини Інни Соболєвої. Що про неї відомо – у матеріалі Фактів ICTV.

Інна Соболєва – третя дружина депутата Київської облради і бізнесмена В’ячеслава Соболєва, на якого 1 грудня скоєного замах, втратила під час стрілянини свого наймолодшого сина Олександра.

До цієї трагедії Соболєва виховувала трьох дітей, синів Давида і Олександра від Соболєва, а також дочку Марію від першого шлюбу.

Нерухомість та доходи Соболєвої

Згідно з декларацією, на дружину депутата зареєстровано чимало нерухомості. Їй належать права на п’ять земельних ділянок у селах Лісники на Київщині, Мшанець та Збараж на Вінниччині.

Розмір ділянок від 2,5 тис. кв. м до майже 11 тис. кв. м.

Також Соболєва володіє 50% прав на квартиру площею 249,5 кв.м у Києві. Крім того, на неї також записана інша квартира у столиці, площа якої 54,4 кв.м.

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Дружина бізнесмена має у своїй власності 100% акцій фірм Галерея Платінум і Темп Плюс 2018.

Інна Соболєва отримала 50,8 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 1 млн 80 тис. грн від відчуження чужого майна. Готівкою вона тримає $155 тис., €64 тис. та 150 тис. грн.

Що постить Соболєва

У соцмережах, які веде Соболєва, можна знайти багато її сімейних фотографій, у тому числі з убитим сином Олександром.











































Нерухомість, доходи і пости: що відомо про Інну Соболєву / 11 фотографий

До слова, поліція затримала стрілка та його спільників, які здійснили замах на життя Соболєва.