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Німецький фармгігант STADA купує українську Biopharma

Німецька компанія планує у грудні закрити угоду щодо придбання фармбізнесу українського виробника препаратів крові Biopharma.

Німецький фармгігант STADA купує українську Biopharma

Німецька фармакологічна компанія STADA купує фармацевтичний бізнес українського виробника препаратів крові Biopharma.

Угода передбачає придбання виробничих потужностей у Білій Церкві на Київщині.

Акціонери обіцяють зберегти бізнес компанії, пов’язаний із переробкою плазми крові, і розвивати його як в Україні, так і закордоном.

Читайте: Не бійтесь брати участь: Гончарук закликав бізнес купувати держактиви

Очікується, що угоду закриють у грудні 2019 року після отримання STADA дозволу на злиття в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів інвестувати в Україну.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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