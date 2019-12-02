Німецька компанія планує у грудні закрити угоду щодо придбання фармбізнесу українського виробника препаратів крові Biopharma.
Німецька фармакологічна компанія STADA купує фармацевтичний бізнес українського виробника препаратів крові Biopharma.
Угода передбачає придбання виробничих потужностей у Білій Церкві на Київщині.
Акціонери обіцяють зберегти бізнес компанії, пов’язаний із переробкою плазми крові, і розвивати його як в Україні, так і закордоном.
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Очікується, що угоду закриють у грудні 2019 року після отримання STADA дозволу на злиття в Україні.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів інвестувати в Україну.
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