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Факти / Україна

Нормандська зустріч та тарифи: Зеленський записав звернення зі спортзалу

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців щодо майбутніх переговорів у нормандському форматі в Парижі.

Нормандська зустріч та тарифи: Зеленський записав звернення зі спортзалу

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення, в якому підбиває підсумки тижня.

У новому випуску голова держави звертається до українців прямо під час тренування на біговій доріжці.

Тарифи на опалення

Уряд працює над тим, аби  були знижені ціни у платіжках за опалення.

– Також знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими знизити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема програма, ми готуємо інформацію, які етапи підготовки, які кошти будуть виділені, – заявив Зеленський.

Питання освіти

– Ми виділили 600 млн грн на шкільні автобуси для сільської місцевості, а також 400 млн грн на ремонт шкільних їдалень. Крім того, ми працюємо над покращенням харчування в школах. Також 800 млн грн підуть на технічне оснащення – це лабораторії з математики, фізики, хімії, – зазначив президент.

Затримання Альперіна

Зеленський розповів, що пропонував детективам НАБУ подарунок, який обіцяв вручити за затримання одного з “хрещених батьків контрабанди” Вадима Альперіна. Однак в бюро від презенту відмовилися.

– Затримали нарешті одного з контрабандистів – пана Альперіна. Я звертався до України та казав, що хто нам віддасть його – отримає подарунок. Це правда. Однак його схопили працівники НАБУ, молодці хлопці.

Я їм запропонував подарунок, вони сказали: ні це буде виглядати так, ніби Офіс президента впливає на НАБУ. Тож, подарунок мій не взяли. Але я їм вдячний – вони зробили подарунок всій країні, – зазначив гарант.

Нормандська зустріч у Парижі

– Ця зустріч – це вже перемога для нас, тому що це можливість зустрітися чотирьом лідерам. Можливість, яка з’явилася після трьох років тиші дипломатії. Це можливість почати реальний діалог для повернення всіх наших людей, – заявив президент.

Він додав, що хочеться вже припинити вогонь і цю війну.

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– А також під час цієї зустрічі не тільки підняти тему, але і вирішити її – це повернення наших територій, – додав Зеленський.

Крім того, голова держави попросив українців не звертати уваги на тих політиків, які говорять про “зраду” під час переговорів у Парижі.

Раніше Факти ICTV писали, що Кремль відмовляється обговорювати тему повернення анексованого Криму Україні в будь-яких форматах.

Фото: Офіс Президента

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