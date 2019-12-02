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Факти / Україна / Суспільство

Поліція затримала підозрюваних у замаху на депутата Соболєва

Поліція Києва затримала двох підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва і вбивстві його трирічного сина Олександра.

Поліція затримала підозрюваних у замаху на депутата Соболєва

Поліція Києва затримала двох підозрюваних у замаху на депутата Соболєва, які застрелили його сина.

Зараз із затриманими спілкуються оперативники та слідчі. Проводяться невідкладні слідчі дії.

Подробиці затримання правоохоронці обіцяють повідомити згодом.

– Хлопцям трохи більше 20-ти років, вже розкололися, – повідомляють у ЗМІ.

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Нагадаємо, стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської завершилася вбивством трирічного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва.

Це сталося 1 грудня близько 17.00 біля ресторану Маріо.

Джерело: Нацполіція

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