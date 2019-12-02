Прямі постачання газу в Україну з РФ залежатимуть від компенсації Росією боргів за арбітражами.
Україна в газових переговорах під час розгляду пакетної пропозиції РФ щодо продовження транзиту і відновлення прямого постачання газу ставить питання компенсації боргів Газпрому за Стокгольмським арбітражем, заявив глава Мінекоенерго Олексій Оржель.
– Є зафіксовані відповідні зобов’язання на рівні арбітражів: якщо це пов’язано з прямим постачанням, то ми прямі постачання пов’язуємо безпосередньо з компенсацією цих боргів, – заявив Оржель на брифінгу в Києві 2 грудня.
За словами міністра, в питаннях обсягів і термінів постачання Україна максимально координується з європейською стороною, оскільки це для європейських партнерів також критично важливі моменти.
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При цьому Оржель підкреслив, що збереження транзиту газу важливо, щоб не було жодних технічних проблем або включення української газотранспортної системи в реверсному режимі.
Він також вказав, що з припиненням транзиту можливе зростання ціни газу на європейському та українському ринках.
Раніше у Нафтогазі повідомили, що не відкидають можливості, що 1 січня 2020 року Газпром повернеться на український ринок.
Джерело: Інтерфакс-Україна