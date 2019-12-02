Замах на вбивство депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва супроводжувався низкою дивних збігів. Наприклад тим, що того дня він їхав без охорони.

Депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв іще з 2016 року розповідав про те, що йому погрожують.

Проте саме у день замаху на нього спостерігалася низка дивних збігів. Здавалося, що Соболєв, попри свої заяви, не відчував загрози, адже їхав без супроводження охорони.

Крім того, практично за годину до інциденту, депутат постив на своїй сторінці кадри з фільму про акулу-вбивцю, яка полювала на людей.

Читайте: Хто такий Лаврега – що відомо про підозрюваного у вбивстві сина Соболєва

На цьому низка дивних збігів не завершується, адже одразу після замаху поблизу авто Соболєва з’явився букет троянд.

Журналіст-розслідувач Володимир Бойко вважає, що замах на депутата був очікуваний, адже у його ворога зникли проблеми, а кримінальні провадження щодо нього закрили.

До слова, правоохоронці назвали основні версії замаху на В’ячеслава Соболєва, який відбувся 1 грудня у центрі Києва.