PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Разумков: Втрата Україною областей – лише мрії Володіна

Надія депутатів Держдуми РФ про те, що від України відійдуть території, ніколи не справдиться, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Разумков: Втрата Україною областей – лише мрії Володіна

Висловлювання депутатів Держдуми про нібито можливий вихід областей зі складу України – це лише мрії окремих людей у Росії.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він підкреслив, що український народ єдиний, незважаючи на те, що українці можуть розмовляти різними мовами.

– І я хотів би усіх запевнити: якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватися, відходити, губитися якісь території – це лише мрії, – сказав Разумков.

Спікер парламенту також додав, що Рада робитиме усе, щоб “консолідувати суспільство навколо тих тем, які нас об’єднуватимуть”.

Читайте: Бойовики включили до складу “ДНР” усю Донецьку область

Нагадаємо, В’ячеслав Володін, коментуючи закон про українську мову, заявив, що якщо в Україні збережеться “націоналізм і утиск малих народів”, то зі складу країни вийдуть кілька областей.

У МЗС України у відповідь на це заявили, що Росія вчергове намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Закон про держбюджет на 2020 рік направили на підпис Зеленському
Закон про держбюджет на 2020 рік направили на підпис Зеленському
Календар роботи Верховної Ради
Календар роботи Верховної Ради
Які нардепи найбільше прогулювали засідання Ради восени
Які нардепи найбільше прогулювали засідання Ради восени
В Україні час приглушити свободу слова – нардеп Василевська-Смаглюк
В Україні час приглушити свободу слова – нардеп Василевська-Смаглюк
Рівень довіри до Ради різко падає – КМІС
Рівень довіри до Ради різко падає – КМІС
Справи Майдану: комітет Ради підтримав поправку щодо переведення слідчих
Справи Майдану: комітет Ради підтримав поправку щодо переведення слідчих
У Раді зникло світло – слухання продовжували в темряві
У Раді зникло світло – слухання продовжували в темряві
Дмитро Разумков
Торгівлі територіями і громадянами не буде – Разумков про повернення ОРДЛО
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка