Надія депутатів Держдуми РФ про те, що від України відійдуть території, ніколи не справдиться, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Висловлювання депутатів Держдуми про нібито можливий вихід областей зі складу України – це лише мрії окремих людей у Росії.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він підкреслив, що український народ єдиний, незважаючи на те, що українці можуть розмовляти різними мовами.

– І я хотів би усіх запевнити: якщо хтось сподівається, що будуть відвалюватися, відходити, губитися якісь території – це лише мрії, – сказав Разумков.

Спікер парламенту також додав, що Рада робитиме усе, щоб “консолідувати суспільство навколо тих тем, які нас об’єднуватимуть”.

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Нагадаємо, В’ячеслав Володін, коментуючи закон про українську мову, заявив, що якщо в Україні збережеться “націоналізм і утиск малих народів”, то зі складу країни вийдуть кілька областей.

У МЗС України у відповідь на це заявили, що Росія вчергове намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні.