PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

США, як стратегічний партнер України, не повинні блокувати їй допомогу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США, які є стратегічним партнером України, не повинні блокувати будь-яку допомогу зі свого боку.

США, як стратегічний партнер України, не повинні блокувати їй допомогу – Зеленський

Володимир Зеленський очікує на стратегічну підтримку України з боку США.

– Я не розмовляв з президентом США Трампом в такому ключі, що я дам вам це, а ви мені це. Ми це повністю пропустили.

Ось як я говорив з президентом Путіним – ви відпускаєте цих людей, ми звільняємо тих людей. Що стосується Сполучених Штатів, я не хочу, щоб ми поводилися як жебраки, – сказав Зеленський.

Читайте: У 2020 році США скоротять видатки на НАТО, аби фінансово допомогти Україні

Він додав, що США повинні розуміти – Україна перебуває у стані війни.

– І якщо ви – США, є нашим стратегічним партнером, то вам не варто блокувати будь-яку допомогу.

Йдеться про справедливість, – сказав він в інтерв’ю Der Spiegel.

Нагадаємо, впливове американське видання Washington Post звернулося до керівництва США із закликом змінити політику щодо України.

Журналісти заявили, що теперішній курс Трампа може мати вкрай негативні наслідки, тому США повинні підтримати Україну. 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський: Ті, хто за Росію, можуть виїхати
Зеленський: Ті, хто за Росію, можуть виїхати
У Зеленського є план Б на випадок блокування Росією рішення щодо Донбасу
У Зеленського є план Б на випадок блокування Росією рішення щодо Донбасу
Владимир Зеленский
Зеленський назвав три основні мети нормандської зустрічі
Зустріч Путіна і Зеленського в Парижі буде ознайомчою – Кремль
Зустріч Путіна і Зеленського в Парижі буде ознайомчою – Кремль
Зеленський запропонує в Парижі новий формат переговорів щодо Криму
Зеленський запропонує в Парижі новий формат переговорів щодо Криму
Трамп не прийде на перше засідання суду щодо імпічменту
Трамп не прийде на перше засідання суду щодо імпічменту
Washington Post закликає США змінити політику щодо України
Washington Post закликає США змінити політику щодо України
Зеленський і Путін обов’язково проведуть зустріч – Пєсков
Зеленський і Путін обов’язково проведуть зустріч – Пєсков
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка