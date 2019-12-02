Президент України Володимир Зеленський вважає, що США, які є стратегічним партнером України, не повинні блокувати будь-яку допомогу зі свого боку.
Володимир Зеленський очікує на стратегічну підтримку України з боку США.
– Я не розмовляв з президентом США Трампом в такому ключі, що я дам вам це, а ви мені це. Ми це повністю пропустили.
Ось як я говорив з президентом Путіним – ви відпускаєте цих людей, ми звільняємо тих людей. Що стосується Сполучених Штатів, я не хочу, щоб ми поводилися як жебраки, – сказав Зеленський.
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Він додав, що США повинні розуміти – Україна перебуває у стані війни.
– І якщо ви – США, є нашим стратегічним партнером, то вам не варто блокувати будь-яку допомогу.
Йдеться про справедливість, – сказав він в інтерв’ю Der Spiegel.
Нагадаємо, впливове американське видання Washington Post звернулося до керівництва США із закликом змінити політику щодо України.
Журналісти заявили, що теперішній курс Трампа може мати вкрай негативні наслідки, тому США повинні підтримати Україну.