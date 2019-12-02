Президент України Володимир Зеленський вважає, що США, які є стратегічним партнером України, не повинні блокувати будь-яку допомогу зі свого боку.

Володимир Зеленський очікує на стратегічну підтримку України з боку США.

– Я не розмовляв з президентом США Трампом в такому ключі, що я дам вам це, а ви мені це. Ми це повністю пропустили.

Ось як я говорив з президентом Путіним – ви відпускаєте цих людей, ми звільняємо тих людей. Що стосується Сполучених Штатів, я не хочу, щоб ми поводилися як жебраки, – сказав Зеленський.