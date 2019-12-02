Увечері 2 грудня в Києві пішов сніг. Кияни вже діляться першими “зимовими” фото та відео.
Сніг у Києві пішов увечері 2 грудня. Перші фото кияни публікують у соцмережах.
Сніг встигли помітити на Подолі та Виноградарі.
У Києві пішов сніг / 2 фотографии
Раніше в ДСНС попередили про погіршення погоди ввечері. За прогнозами, за ніч висота снігового покриву складе від 2 до 5 см.
Погіршення погоди може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
У Карпати зима прийшла раніше – 1 грудня сніг випав на горі Драгобрат і Піп Іван.
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