Володимир Зеленський заявив, що у нього є план Б на випадок, якщо РФ блокуватиме рішення щодо Донбасу. Подробиць президент не озвучив.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є план Б на випадок, якщо Росія блокуватиме рішення щодо просування врегулювання ситуації на Донбасі.

Подробиць плану глава держави не назвав.

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– Я не хочу говорити про мій план Б прямо зараз – ось чому він називається планом Б, тому що я вірю в план А. Але він, звичайно, існує. І одну річ, яку я хотів би уточнити: мій план Б полягає в тому, щоб все залишалося так, як зараз, – сказав він.

Зеленський додав, що в разі, якщо він побачить, що в рамках переговорів у нормандському форматі залишається наодинці з Росією, без підтримки західних партнерів, то скаже про це публічно.

Нагадаємо, Зеленський запропонує новий формат переговорів щодо Криму під час зустрічі в нормандському форматі в Парижі. До нього мають увійти Україна, Росія та США.

Джерело: Gazeta Wyborcza