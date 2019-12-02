Сьогодні Україна витрачає гроші на підтримку державних підприємств, які навіть не працюють.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що потрібно змінити ситуацію з держпідприємствами в Україні.

За його словами, існують держпідприємства, які не працюють, але Україна все одно виділяє на них кошти.

Міністр також пояснив, що під малою приватизацією мають на увазі продаж маленьких підприємств, але у великій кількості.

Для неї намагаються залучити інвесторів, які б підняли продуктивність зазначених підприємств, зберегли робочі місця, а може й збільшили їх.

Читайте: Милованов назвав об’єкти, які не підлягають приватизації

А під час великої приватизації продають набагато меншу кількість великих підприємств і використовують дуже індивідуальний підхід до кожного з них.

– Великі підприємства – це окрема історія… З кожним потрібно обрати приватизаційного радника, який готує його до приватизації, знаходить інвесторів, розробляє стратегічний план розвитку, вирішує певні проблеми, – розповів Милованов.

До слова, 20 листопада Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства передало ще 339 держпідприємств на приватизацію.