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Факти / Україна / Політика

Я ніколи не почну війну на Донбасі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ніколи не піде на те, щоб почати війну на Донбасі.

володимир зеленський

За словами президента, він ніколи не піде на такий крок, оскільки це суперечить його життєвій позиції – бути, передусім, людиною.

– Ми у себе вдома. Це частина нашої землі, яку забрали. У будь-якому випадку, я не почну війну на Донбасі. Я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто проводять мітинги і кажуть: Давай підемо битися і відвоюємо все це! Але якою ціною? Я не робитиму цього, – сказав президент в інтерв’ю західним ЗМІ.

Володимир Зеленський додав, якщо таке його рішення не задовольняє суспільство, то прийде новий лідер, який зможе виконати ці вимоги.

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На думку президента, подібні вимоги розпочати війну ініціює попередня влада.

– Чесно кажучи, мене це дивує. І не тільки мене – запитаєте політиків за кордоном. Усі дивуються, що таких людей підтримують.

Також він зауважив, якщо розпочнеться війна на Донбасі, то є загроза, що вона розпочнеться і у всій Європі.

– Я не можу відправити їх (людей – Ред.)  туди. Як? Скільки з них помре? Сотні тисяч, а потім почнеться тотальна війна, тотальна війна в Україні, а потім і у всій Європі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що у нього є план Б на випадок блокування Росією рішення щодо Донбасу.

Фото: Офіс Президента

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