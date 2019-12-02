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Факти / Україна / Політика

Зеленський допускає розмову з Путіном щодо транзиту газу в Парижі

Володимир Зеленський допустив, що в рамках саміту у нормандському форматі в Парижі може обговорити з президентом РФ укладення довгострокового газового транзитного контракту.

Зеленський допускає розмову з Путіном щодо транзиту газу в Парижі

Зеленський зазначив, що газопровід Північний потік-2 значно послабив позиції України на газових переговорах.

– Хоча наші європейські партнери стверджують, що це не політичний, а економічний проект, я дозволю собі не погодитися. Однак якщо нам вдасться укласти новий транзитний договір на термін до десяти років, якщо європейці нам допоможуть, а Росія не протистоятиме цьому, тоді ми зможемо говорити, що Північний потік-2 не є політичним проектом. Поки що це твердження не має жодних підстав, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що обговорював з Путіним телефоном питання енергетичної безпеки Європи, і президент РФ взяв до відома позицію України.

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Зеленський не виключив, що газове питання буде обговорено на зустрічі в Парижі.

– Для мене важливо, що проблема газу сама по собі є питанням. Хоч би якими були побажання обох сторін, вони жодним чином не повинні бути пов’язані з Донбасом. Хоча я не виключаю, що транзит газу також буде обговорено в нормандському форматі, – сказав президент.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Зеленський вже провів телефонну розмову з Ангелою Меркель щодо майбутньої зустрічі.

Джерело: Європейська правда

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