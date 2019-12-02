Президент Володимир Зеленський назвав три головні мети, яких він хоче досягти під час переговорів у нормандському форматі.

Володимир Зеленський розповів, які головні моменти він хоче обговорити з нормандською четвіркою.

– Перша — це обмін полоненими з певними термінами. Я впевнений, що Франція та Німеччина підтримають це, і поки я не розумію, чому Росія може противитися, – сказав глава держави.

Однак Зеленський додав, що це непросте питання, адже є розбіжності щодо кількості полонених, зазначених у списках сторін.

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– Друга історія — це перемир’я. На всіх зустрічах у Мінську з усіма домовленостями і поясненнями вона була серед перших найважливіших моментів, — підкреслив він.

Незважаючи на те, що, за словами Зеленського, стріляти на Донбасі стали рідше, повного припинення вогню там досі немає.

– Третій момент, перш ніж приступити до виборів, — це повне виведення всіх незаконних військових підрозділів будь-якого роду, у будь-який уніформі і з будь-якою зброєю. Коли ці три пункти будуть вирішені, ви побачите, чи хочемо ми всі закінчити війну. Ми самі хочемо цього точно. Але тоді ми подивимося, чи дійсно Росія цього хоче, – додав президент.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Зеленський вже провів телефонну розмову з Ангелою Меркель щодо майбутньої зустрічі.