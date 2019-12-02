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Факти / Україна

Зеленський порівняв діалог з Путіним із біговою доріжкою

Президент України Володимир Зеленський розповів про необхідність діалогу з очільником РФ Володимиром Путіним.

Владимир Зеленский

Президент Володимир Зеленський вважає, що діалог з російським лідером Володимиром Путіним необхідний для завершення війни на Сході.

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За його словами, Україна могла б обійтися і без діалогу з Путіним, проте у такому випадку ситуацію з розв’язанням конфлікту на Донбасі можна було порівняти з бігом на біговій доріжці.

– Без цього діалогу можна, але це приблизно як біг на біговій доріжці. Ти щось робиш, але ти на місці. Ми просто не хочемо бути на місці. Ми хочемо, щоб все закінчилося, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 2 грудня з’явилося відеозвернення Володимира Зеленського, в якому він розповів про нормандську зустріч, затримання Вадима Альперіна та багато іншого.

Фото: Офіс Президента

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