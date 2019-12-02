Україна повинна боротися за жителів Донбасу, які “загубилися” через війну. А ті, хто підтримує російську агресію, можуть виїхати жити до Росії, заявив президент Володимир Зеленський.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають люди, які підтримують російську агресію, люди, які за Україну, і ті, хто “загубився” через війну.

За словами президента України Володимира Зеленського, за тих жителів Донбасу, які отримали “путінські паспорти”, Україна повинна боротися.

– У мене немає морального права говорити “Тьху”. Потрібно повернути цих людей назад, щоб боротися за них.

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При цьому Зеленський заявив, що не почав би боротися за людей, які вважають себе тільки росіянами.

– Ті, хто за Росію, можуть виїхати.

Нагадаємо, Зеленський назвав три головні мети, яких він хоче досягти під час переговорів у нормандському форматі.