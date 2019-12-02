PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський: Ті, хто за Росію, можуть виїхати

Україна повинна боротися за жителів Донбасу, які “загубилися” через війну. А ті, хто підтримує російську агресію, можуть виїхати жити до Росії, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський: Ті, хто за Росію, можуть виїхати

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають люди, які підтримують російську агресію, люди, які за Україну, і ті, хто “загубився” через війну.

За словами президента України Володимира Зеленського, за тих жителів Донбасу, які отримали “путінські паспорти”, Україна повинна боротися.

– У мене немає морального права говорити “Тьху”. Потрібно повернути цих людей назад, щоб боротися за них.

Читайте: РНБО розробляє п’ять сценаріїв реінтеграції Донбасу – Данілов

При цьому Зеленський заявив, що не почав би боротися за людей, які вважають себе тільки росіянами.

– Ті, хто за Росію, можуть виїхати.

Нагадаємо, Зеленський назвав три головні мети, яких він хоче досягти під час переговорів у нормандському форматі.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Зеленського є план Б на випадок блокування Росією рішення щодо Донбасу
У Зеленського є план Б на випадок блокування Росією рішення щодо Донбасу
Владимир Зеленский
Зеленський назвав три основні мети нормандської зустрічі
Зустріч Путіна і Зеленського в Парижі буде ознайомчою – Кремль
Зустріч Путіна і Зеленського в Парижі буде ознайомчою – Кремль
США, як стратегічний партнер України, не повинні блокувати їй допомогу – Зеленський
США, як стратегічний партнер України, не повинні блокувати їй допомогу – Зеленський
Зеленський запропонує в Парижі новий формат переговорів щодо Криму
Зеленський запропонує в Парижі новий формат переговорів щодо Криму
Washington Post закликає США змінити політику щодо України
Washington Post закликає США змінити політику щодо України
Зеленський і Путін обов’язково проведуть зустріч – Пєсков
Зеленський і Путін обов’язково проведуть зустріч – Пєсков
Нормандський формат
Зустріч Зеленського і Путіна на нормандському саміті буде неформальною – Лавров
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка