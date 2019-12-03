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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Борги із зарплати в Україні перевищили 3,4 млрд грн

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у жовтні 2019 року зросла на 9,5%.

Борги із зарплати в Україні перевищили 3,4 млрд грн

Станом на 1 листопада зарплатні борги в Україні становлять 3,438 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

– На 1 листопада 2019 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3,438 млрд грн або 109,5% порівняно з 1 жовтня цього ж року, – йдеться у повідомленні.

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Заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада становила 2281,8 млн грн (115,8% порівняно з 1 жовтня 2019 р.).

Раніше Зеленський доручив Гончаруку виплатити борги із зарплат лікарям і вчителям.

Джерело: Держстат

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