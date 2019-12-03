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Через вандалів у Києві скасували 12 рейсів міської електрички

Київпастранс вранці 3 грудня скасував 12 рейсів міської електрички.

електричка

У Києві через вандалів, які пошкодили електропоїзди на техстанції Борщагівка, 3 грудня скасовано 12 рейсів міської електрички.

Зокрема, йдеться про такі рейси: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7302, 7311/12, 7321, 7406, 7413/14, 7419.

Читайте: В Інтерсіті дозволили перевозити велосипеди – правила

На даний момент триває ремонт пошкоджених електропоїздів.

Схожі проблеми були у листопаді, коли рух електричок у Києві зупинили через те, що злодії вкрали кабелі зв’язку.

Джерело: Сегодня

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