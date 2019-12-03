Інцидент трапився у Білій Церкві на бульварі Княгині Ольги.

Подружжя з дітьми проходили повз жінку з собакою. Між ними виникла словесна перепалка. Жінка в стані алкогольного сп’яніння нанесла удари по голові перехожій металевим собачим ціпком.

Потім вона надала команду Фас бійцівській собаці, який накинувся на потерпілу. Нападниця продовжувала бити ціпком жінку та викрикувати нецензурну лайку.

Врятував свою дружину чоловік, якому вдалося відтягнути розлючену тварину. Постраждалу доправили до лікарні.

За фактом хуліганських дій поліція відкрила кримінальне провадження.

27-річній жительці Білоцерківщини оголошено про підозру. Досудове розслідування завершено, а справу направили до суду.

Їй загрожує сплата штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів або арешт на строк до шести місяців. Також можливе обмеження волі на строк до п’яти років.

Раніше у селі в Черкаській області собака напав на людей, коли господаря не було вдома.