3 грудня на території України очікуються опади у вигляді снігу і мокрого снігу.

Сильно сніжитиме 3 грудня у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Також вдень на правобережжі очікується невеликий мокрий сніг. У південних областях – дощ із мокрим снігом.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, можливі пориви до 15-20 м/с у південних, східних та західних областях. На дорогах країни ожеледиця.

Вночі температура повітря коливатиметься у межах 0-5° нижче нуля, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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У Києві вночі йтиме сніг, вдень – мокрий сніг.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу, а вдень варто очікувати коливання від 1° морозу до 1° тепла.

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