Уряд не змінюватиме керівництво НАК Нафтогаз України, а голова підприємства Андрій Коболєв має намір продовжити роботу.

Голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив про намір продовжити роботу в керівництві компанії.

– З моменту призначення мене на посаду голови Нафтогазу я звик до регулярного процесу мого “знімання”. Тому реагувати на подібні речі просто не бачу сенсу… Працюємо далі, – сказав він.

Коболєв зазначив, що любить свою роботу і вірить в успіх команди.

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Міністр розвитку економіки, торгівлі сільського господарства України Тимофій Милованов підтвердив, що уряд не робитиме будь-яких кадрових змін у керівництві.

– Я думаю, що тут є неправда певна. Саме по Нафтогазу немає ніяких змін. І не буде. Це або неправильно було зрозуміле, або перекручено. По Нафтогазу ніякого процесу немає – ні по наглядових радах, ні по керівництву Нафтогазу, – сказав він.

Нагадаємо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель підтвердив плани уряду змінити керівництво стратегічних компаній, в тому числі НАК Нафтогаз України і оновити їх наглядові ради.