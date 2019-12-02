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Факти / Україна / Суспільство

Сім-картки, ДМС і РАЦСи: Дубілет розповів деталі електронного перепису населення

Під час проведення перепису населення в Україні планується використовувати кілька джерел інформації, щоб скласти повну картину про кількість жителів країни.

Сім-картки, ДМС і РАЦСи: Дубілет розповів деталі електронного перепису населення

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в ефірі програми Свобода слова на ICTV розповів про нову методологію перепису населення.

За його словами, планується використовувати кілька джерел інформації. Він назвав це електронний перепис населення.

– По-перше, ми збиратимемо інформацію з операторів мобільного зв’язку. Далі, ми проводимо так звані калібрувальні соціологічні дослідження. Ми вже опитали близько 31 тис. домівок… Отримали досить репрезентативну інформацію, яка дозволяє зрозуміти, скільки в середньому SIM-карт, в яких груп населення, – сказав Дубілет.

Інформацію про внутрішню міграцію, за потреби, також можна отримати від мобільних операторів, а про осіб, які виїжджають за кордон, від ДМС.

Читайте: Пробний перепис населення: де і як пройти онлайн-опитування

Міністр додав, що зазначену інформацію доповнюватимуть з таких джерел, як реєстр дітей та реєстр пенсіонерів, оскільки у цих груп населення менше мобільних.

Якщо певної інформації не вистачатиме, то можуть замовити точкові соціологічні дослідження.

Старий метод перепису населення має дуже велику похибку, адже 10-20% осіб просто не відчиняють двері.

Нагадаємо, з 1 грудня у кількох районах Києва розпочали пробний перепис населення.

Джерело: Свобода слова

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