Які законопроекти на порядку денному Верховної Ради 4 грудня – далі у матеріалі.

4 грудня Верховна Рада планує розглянути вісім законопроектів у першому і другому читаннях. Після цього будуть парламентські слухання та робота у комітетах.

На перше читання винесені:

Проект закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства.

Для повторного першого читання винесено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.

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У другому читанні розглянуть:

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції;

Проект закону про внесення змін до закону України Про ринок електричної енергії;

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині;

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я;

Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу.

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради IX скликання до кінця січня 2020 року.