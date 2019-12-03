Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що до тиску на колектив НБУ додалось особисте переслідування окремих посадовців та їх родин.

Заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що на колектив НБУ здійснюється тиск та ведеться переслідування.

– Не знаю, як починався сьогодні ваш день, а мій почався з того, що я не змогла відправити доньку до школи. Причина – на світанку група невідомих людей біля мого дому з гучномовцем та плакатами розбудили та перелякали доньку та сусідів, поливаючи мене та колег із НБУ брудом.

Після того, як я викликала поліцію, вони пішли, залишивши плакати з образами біля мого дому, – повідомила Рожкова.