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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Тиск на посадовців НБУ виходить за межі здорового глузду – Рожкова

Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що до тиску на колектив НБУ додалось особисте переслідування окремих посадовців та їх родин.

Тиск на посадовців НБУ виходить за межі здорового глузду – Рожкова

Заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що на колектив НБУ здійснюється тиск та ведеться переслідування.

– Не знаю, як починався сьогодні ваш день, а мій почався з того, що я не змогла відправити доньку до школи. Причина – на світанку група невідомих людей біля мого дому з гучномовцем та плакатами розбудили та перелякали доньку та сусідів, поливаючи мене та колег із НБУ брудом.

Після того, як я викликала поліцію, вони пішли, залишивши плакати з образами біля мого дому, – повідомила Рожкова.

За її словами, 2 грудня у селищі під Києвом, де живе голова НБУ Яків Смолій, розпочалась акція протесту тих же людей, які стоять біля стін НБУ, з гучномовцями та акустичною системою.

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– Тиск на посадовців НБУ як головного подразника для деяких олігархів виходить за межі здорового глузду. Спочатку вони йшли в суди, щоб заборонити нам працювати. Не вийшло, – зазначає Рожкова.

Після цього почались замовні мітинги біля НБУ.

– А тепер вони прийшли до нас додому. До тиску на колектив додалось особисте переслідування.

Ми будемо звертатися до правоохоронних органів та закликати міжнародну, медійну та експертну спільноту підтримати НБУ у цей нелегкий час. Ми не будемо мовчати, – додала вона.

Нагадаємо, 25 листопада учасники акції під стінами НБУ увірвалися до холу будівлі Нацбанку.

Джерело: Катерина Рожкова

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