В одній зі шкіл міста Буча на перерві між учнями виникла сварка. Під час словесної перепалки двоє школярів розпилили газові балончики.

Для з’ясування усіх обставин на місце події оперативно прибули співробітники поліції та екстрена медична допомога.

Евакуацію вирішили не проводити, аби не зупиняти навчальний процес. Адміністрація школи звільнила третій поверх приміщення, де стався інцидент. Дітей перевели навчатися у класи на нижні поверхи.

15 учнів школи, які скаржились на погане самопочуття, доправили до районної лікарні. Там дітям діагностували опіки очей, однак госпіталізації не було.







У Бучанській школі учні розпилили газ – 15 осіб отримали опіки / 2 фотографии

Працівники поліції встановили, що до школи газові балончики Терен-4 принесли учні 9 класу. Предмет самозахисту придбав їхній знайомий два місяці тому.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного легкого тілесного ушкодження.

Нещодавно поліція аеропорту Бориспіль вилучила гранату в пасажира.