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Факти / Україна

Україна хоче Ruxit – Пристайко

Київ вживає усіх заходів, щоб Росія залишила територію України, заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в Лондоні.

Україна хоче Ruxit – Пристайко

Україна прагне і робить усе, щоб Росія залишила територію України, заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв’ю телеканалу Sky News.

– Я навіть вигадав слово – “Ruxit”. Це не має відношення до Brexit. Ми хочемо, щоб росіяни залишили Україну, ми намагаємося цього досягти, – сказав він.

Очільник МЗС висловив сподівання, що Україну підтримають учасники конференції НАТО у Лондоні.

Пристайко зауважив, що президент України Володимир Зеленський не приїхав до Лондона, тому що Україну не запросили на конференцію.

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Міністр також нагадав лідерам НАТО, що Україна продовжує робити усе, щоб стати членом Альянсу.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на підтримку України  планують виділити €40 млн.

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