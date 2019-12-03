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Факти / Україна / Суспільство

Замах на Соболєва: затриманим оголосили про підозру

Поліцейські повідомили про підозру двом затриманим у справі про вбивство трирічного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

Замах на Соболєва: затриманим оголосили про підозру

Правоохоронці оголосили про підозру Андрію Лаврезі та Євгену Семенову, які фігурують у справі про замах на депутата В’ячеслава Соболєва.

Підозру оголошено за пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб.

Двом зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.

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Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про затриманого Андрія Лаврегу, якого підозрюють у вбивстві 3-річної дитини і замаху на депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва.

Джерело: Нацполіція

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