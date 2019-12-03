Житомирводоканал працює над відновленням водопостачання після проведення аварійно-ремонтних робіт.

Житомирводоканал закінчив аварійно-відновлювальні роботи на магістральному трубопроводі, яким транспортується вода з водосховища Відсічного.

Тому вода в домівках міста повинна з’явитися до кінця доби.

У комунальному підприємстві розповіли, що вже запустили насосну станцію першого та другого підйому, тому вода поступово надходитиме.

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До слова, 3 грудня близько 15.00 Житомирводоканал повідомив про термінове припинення водопостачання через аварію на магістральному трубопроводі.

Труба тріснула по шву, тож подавання води з Відсічного припинили на кілька годин.

Джерело: Житомир.info

Фото: Житомир.info