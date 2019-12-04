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Факти / Україна

ДТП і ремонти: Київ зупинився в 6-бальних заторах (КАРТА)

Затори у різних районах Києва спостерігаються через близько 10 ДТП та ремонтні роботи.

ДТП і ремонти: Київ зупинився в 6-бальних заторах (КАРТА)

Затори у Києві станом на 9.00 4 грудня сягають 6 балів.

Транспорт повільно рухається на проспекті Ватутіна, проспекті Бандери, вулиці Богатирській, Кирилівській, Олени Теліги, Щусєва.

Затори також спостерігаються на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Басейній, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Жилянській і Саксаганського, проспекті Перемоги.

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Ускладнено рух на Голосіївському проспекті, проспекті Академіка Глушова, Кільцевій дорозі.

Крім того, водії відчувають незручності на Північному, Південному мостах, а також місту Патона.

ДТП і ремонти: Київ зупинився в 6-бальних заторах (КАРТА) / 3 фотографии

Нагадаємо, у центрі Києва на два місяці обмежили рух транспорту.

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