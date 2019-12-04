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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін проведе аудиторську перевірку Нафтогазу

Кабінет міністрів України проведе аудиторську перевірку фінансової звітності НАК Нафтогаз України.

Кабмін проведе аудиторську перевірку Нафтогазу

Уряд на засіданні в середу, 4 грудня, схвалив призначення компанії Делойт енд Туш ЮСК суб’єктом аудиторської діяльності з надання послуг обов’язкового аудиту фінзвітності.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

– Я задав запитання Гончаруку щодо зміни керівництва Нафтогазу. Оржель сказав, що зміна керівництва планується, Милованов ввечері сказав, що ні. Прем’єр-міністр заявив, що політичного рішення щодо зміни керівництва Нафтогазу немає. Тому Коболєв працюватиме до кінця свого контракту, – розповів Гончаренко.

2 грудня Олексій Оржель заявив про плани Кабінету міністрів оновити керівництво Нафтогазу й Укренерго.

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