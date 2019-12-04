Кабінет міністрів України проведе аудиторську перевірку фінансової звітності НАК Нафтогаз України.
Уряд на засіданні в середу, 4 грудня, схвалив призначення компанії Делойт енд Туш ЮСК суб’єктом аудиторської діяльності з надання послуг обов’язкового аудиту фінзвітності.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
– Я задав запитання Гончаруку щодо зміни керівництва Нафтогазу. Оржель сказав, що зміна керівництва планується, Милованов ввечері сказав, що ні. Прем’єр-міністр заявив, що політичного рішення щодо зміни керівництва Нафтогазу немає. Тому Коболєв працюватиме до кінця свого контракту, – розповів Гончаренко.
2 грудня Олексій Оржель заявив про плани Кабінету міністрів оновити керівництво Нафтогазу й Укренерго.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+