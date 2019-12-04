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Факти / Україна

На Дніпропетровщині батьки катували 9-річного сина розпеченою ложкою

У Дніпропетровській області подружня пара знущалась над 9-річним хлопчиком.

На Дніпропетровщині батьки катували 9-річного сина розпеченою ложкою

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо скоєння кримінально порушення подружньою парою.

За версією слідства, у травні 2019 року в місті Синельникове батько та мачуха 9-річного хлопчика застосовували до нього фізичне покарання, нібито у виховних цілях. Для цього вони  використовували розпечену столову ложку.

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Як наслідок, дитина отримала термічні опіки пальців рук I-II ступенів.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження усе ще триває.

Раніше ми писали про те, що у Дніпропетровській області педофіл зґвалтував 13-річну дівчинку.

Джерело: Прокуратура Дніпропетровської області 

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