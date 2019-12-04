У Дніпропетровській області подружня пара знущалась над 9-річним хлопчиком.
Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо скоєння кримінально порушення подружньою парою.
За версією слідства, у травні 2019 року в місті Синельникове батько та мачуха 9-річного хлопчика застосовували до нього фізичне покарання, нібито у виховних цілях. Для цього вони використовували розпечену столову ложку.Читайте: Дівчинку порізав, а хлопчика кинув в колодязь - на Черкащині батько намагався вбити дітей На Вінниччині батько розбещував свою 11-річну дочку На Хмельниччині батько облив кислотою 18-річну дочку
Як наслідок, дитина отримала термічні опіки пальців рук I-II ступенів.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження усе ще триває.
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