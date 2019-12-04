Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо скоєння кримінально порушення подружньою парою.

За версією слідства, у травні 2019 року в місті Синельникове батько та мачуха 9-річного хлопчика застосовували до нього фізичне покарання, нібито у виховних цілях. Для цього вони використовували розпечену столову ложку.

Як наслідок, дитина отримала термічні опіки пальців рук I-II ступенів.