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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ прогнозує зниження інфляції до 6% у 2019 році

Інфляція в Україні за підсумками 2019 року може знизитися майже до 6%.

НБУ прогнозує зниження інфляції до 6% у 2019 році

У 2018 році інфляція становила 9,8%, а у 2017 році – 13,7%. Про це повідомив заступник глави НБУ Олег Чурій.

– У нас є сильний дезінфляційний тренд. На кінець року очікуємо інфляцію близько 6% – це трохи вище, ніж наш коридор 5% +/- 1 процентний пункт. Але насправді є шанс, що ми потрапимо у цей коридор, оскільки бачимо дуже сильне зниження інфляції, – сказав він на Ukrainian Wealth Management Forum.

За його словами, наступного року, можливо, інфляція перебуватиме у межах коридору 5% +/- 1.

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Також Чурій додав, що згідно з базовим сценарієм, облікова ставка може знизитися до 9% у кінці 2020 року і до 8% до кінця 2021 року.

– Ставки знижуватимуться для тих, хто ухвалює інвестиційні рішення. Це означає, що потрібно заходити у довші інструменти, таким чином фіксуючи свою прибутковість, – додав заступник голови Нацбанку.

НБУ весь цей рік утримував прогноз інфляції на 2019 рік на рівні 6,3% з подальшим зниженням до 5% у 2020 році, а також утриманням її на цьому рівні в 2021 році.

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