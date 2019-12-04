Які законопроекти на порядку денному Верховної Ради 5 грудня – далі у матеріалі.

5 грудня Верховна Рада планує розглянути 14 законопроектів у першому і другому читаннях. Для повторного розгляду з пропозиціями президента України винесено виборчий кодекс України.

На перше читання винесені:

Проект Закону про національну інфраструктуру геопросторових даних.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Проект Закону про оборонні закупівлі.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства.

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У другому читанні розглянуть:

Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Проект Закону про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м’яса птиці та переробленого м’яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції.

Проект Закону про внесення змін до Закону України Про добровільне об’єднання територіальних громад (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна.

Проект Постанови про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.

Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.

Питання ратифікації:

Проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди (Розширення харківського метрополітену (Проект Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків) між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради IX скликання до кінця січня 2020 року.