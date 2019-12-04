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Факти / Україна

Погода в Україні на 4 грудня (КАРТА)

В Україні 4 грудня на всій території зберігатиметься морозна погода.

Погода в Україні на 4 грудня (КАРТА)

У західних областях температура повітря вдень становитиме до +2°, вночі опуститься до -6°.

У північних та центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть -1° вдень та -3-5° вночі.

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На сході країни температура вдень становитиме -1-3°, вночі до -5°.

У південних областях вдень до -1°, а вночі до -6°.

У Києві 4 грудня вдень температура становитиме  -1-1°, вночі стовпчики термометрів опустяться до -4°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода протягом тижня в Україні.

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