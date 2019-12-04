Унаслідок пожежі в Одесі від отриманих травм померла викладачка коледжу 43-річна Ганна Бордюк.

У прес-службі поліції Одеської області також повідомили про ще 22 постраждалих.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що один учень коледжу та один пожежник перебувають у важкому стані. У постраждалих діагностують отруєння продуктами горіння та опіки.

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Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу почалася на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу.

Дах майже у всій будівлі коледжу обвалився.

Ймовірною причиною пожежі в Одесі називають стару проводку, яку востаннє міняли 50 років тому.